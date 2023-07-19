«Я думаю, что танки «Армата» выдвигались на линию огня, чтобы проверить систему управления огнём. Они совершили ряд выстрелов, их электроника «пощупала» противника, и они быстро удалились. Потому что у нас их на вооружении небольшое число, и ими нельзя рисковать. Надо проверять их осторожно. Я не считаю, что их нужно полноценно использовать. Потому что очень вероятен риск повреждения противником, или не дай бог захвата. За таким танком будут охотиться, приложат все силы для этого. Воздушно-космическая разведка НАТО просто даст его координаты, и они там пустят хоть 100 ракет, чтобы уничтожить «Армату», и это потом будет раздуто на весь мир. Неподходящая ситуация, чтобы использовать в ходе СВО «Армату». Когда их будет у нас сотня штук в войсках, тогда можно попробовать».