Военный эксперт призвал ВС РФ с осторожностью использовать новый танк «Армата» в ходе СВО
ВСУ пожелают повредить или захватить такую технику.
За универсальной боевой платформой будут целенаправленно «охотиться».
Российским бойцам нужно дождаться увеличения количества таких танков. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.
«Я думаю, что танки «Армата» выдвигались на линию огня, чтобы проверить систему управления огнём. Они совершили ряд выстрелов, их электроника «пощупала» противника, и они быстро удалились. Потому что у нас их на вооружении небольшое число, и ими нельзя рисковать. Надо проверять их осторожно. Я не считаю, что их нужно полноценно использовать. Потому что очень вероятен риск повреждения противником, или не дай бог захвата. За таким танком будут охотиться, приложат все силы для этого. Воздушно-космическая разведка НАТО просто даст его координаты, и они там пустят хоть 100 ракет, чтобы уничтожить «Армату», и это потом будет раздуто на весь мир. Неподходящая ситуация, чтобы использовать в ходе СВО «Армату». Когда их будет у нас сотня штук в войсках, тогда можно попробовать».
Ранее СМИ сообщили о применении танков «Армата» в СВО. Как отметил источник ТАСС, боевые машины применяются группировкой войск «Юг». Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как танки проявят себя. Затем их вывели с передовой, отмечает агентство.