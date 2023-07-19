Украинские военные рассказали о новом направлении контрнаступления

Украинские военные готовятся к наступлению на юг по степной местности после разрушения Каховской ГЭС. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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По словам украинского военнослужащего Анатолия Харченко, после прорыва Каховской ГЭС положение украинских войск на запорожском направлении усложнилось. Российской армии удалось перебросить подразделения от левого берега Днепра к Васильевке и Токмаку.

Теперь подразделение Харченко готовится наступать «по плоской местности на юге». Для этого они планируют использовать так называемые бангалорские торпеды — снаряды для прокладывания проходов через минные поля. Украинские военные рассчитывают таким образом преодолеть российские инженерные укрепления.