Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВСУ в Одессе

Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли удар по военным объектам в районе Одессы. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«Групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования был нанесен по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

Также в Минобороны отметили, что ударами авиации и артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. А в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Ранее украинское командование сообщило, что Россия нанесла удар по порту ракетами «Оникс» и Х-22. По словам главы одесской администрации Олега Кипера, в результате атаки были повреждены терминалы, резервуары, оборудование, а также два складских помещения.