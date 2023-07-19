Российская армия нанесла удар по военным объектам в Одессе

Отмечается, что удары были нанесены по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов. Также была поражена авиабаза Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области, добавили в оборонном ведомстве.

Также украинские власти предприняли попытку массированной атаки Крыма с использованием 28 беспилотников. Однако все украинские дроны были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Позднее стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли «удары возмездия» по Одессе и Николаеву. По данным российского оборонного ведомства, в Одессе под удар попало место производства и подготовки к использованию безэкипажных катеров (надводных беспилотников). Также в Одессе и Николаеве были уничтожены хранилища топлива, которые использовались ВСУ, общим объемом 70 тысяч тонн.