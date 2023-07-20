Минобороны РФ сообщило об ударах возмездия в районе Одессы

МО РФ сообщило о нанесении ударов возмездия в районе Одессы и Ильичевска
Вооруженные силы России продолжили наносить удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области", - заявил Конашенков.
По его словам, также были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнул Конашенков.