Минобороны РФ сообщило об ударах возмездия в районе Одессы

Вооруженные силы России продолжили наносить удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.