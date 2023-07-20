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МО РФ сообщило о нанесении ударов возмездия в районе Одессы и Ильичевска

Вооруженные силы России продолжили наносить удары возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило об ударах возмездия в районе Одессы
© ТАСС

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области", - заявил Конашенков.

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По его словам, также были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнул Конашенков.

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