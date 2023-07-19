Украинский военный назвал западную бронетехнику «велосипедом без педалей»

Западная бронетехника без авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), которую предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказалась «велосипедом без педалей». Так считает 49-летний украинский военный Юрий Ульшин с позывным Грек, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

© Lenta.ru

Украинский военнослужащий пожаловался на российские вертолеты, которые зависают на большой дальности и наносят удары по технике управляемыми ракетами. При этом они остаются вне зоны действия переносных зенитных комплексов Stinger.

«Большое спасибо за велосипед, но…» — приводит американское издание слова Ульшина.