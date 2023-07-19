Стало известно о помощи ВСУ от частных западных компаний

Частные западные компании оказывают военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), но США и другие правительства Запада препятствуют этому, стало известно изданию Foreign Affairs.

© Lenta.ru

«Некоторые западные правительства, включая США, препятствовали этой работе, блокируя частную передачу некоторого (...) оборудования или устанавливая чрезмерные бюрократические барьеры для получения экспортных лицензий», — говорится в статье. Кроме того, вводятся требования к отставным военным США, которые хотят обучать бойцов ВСУ.

Среди причин препятствования оказанию подобной помощи журналисты называют страх США потерять контроль над направлением и результатами усилий по поддержке Киева. Отмечается, что контрнаступление Украины находится на критическом этапе, поэтому нужды страны обострились.

Согласно материалу, помощь частных западных компаний гибкая и оперативная, так как она может поставляться напрямую и способна обходить бюрократические процедуры. Такие организации также занимаются разминированием, поставляют ВСУ беспилотники и бронежилеты, уточняет Foreign Affairs. Помимо этого, частные компании постоянно обновляют и оптимизируют свои программы обучения украинских военных.