Российские войска поразили эшелон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой в Виннице 16 июля. Об этом в своем Андрей Руденко .

«Украинские ресурсы сообщают о точном попадании российской ракеты по эшелону с военными и техникой в Виннице», — стало известно из публикации.

Ранее артиллеристы «Южной» группировки российских войск вместе с подразделениями воздушной разведки атаковали украинские позиции на Артемовском направлении, уничтожив места дислокации самоходной артиллерийской батареи и резервов 28-й бригады ВСУ. В результате артналета удалось поразить две единицы МТЛБ, четыре грузовых автомобиля, три пикапа, до 25 человек личного состава и склад.