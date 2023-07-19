Появилось видео уничтожения дрейфующей украинской мины в Черном море

Минобороны России показало кадры уничтожения вертолетом Ка-27 дрейфующей мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах видно, как экипаж вертолета стреляет по мине из пулемета. В один момент военнослужащие достигают своей цели, и боеприпас взрывается.

Отмечается, что украинскую мину в 180 километрах северо-восточнее пролива Босфор обнаружил экипаж патрульного корабля «Сергей Котов» Черноморского флота, который выполнял задачи в юго-западной части Черного моря.