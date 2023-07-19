Стало известно о перегруппировке ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку подразделений на запорожской линии боевого соприкосновения из-за потерь в результате действий российских сил. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель движения "Мы вместе с Россией " Владимир Рогов .

"Ситуация стабильно напряженная [на запорожском направлении]. Идет большая перегруппировка ВСУ. Но наши ребята накрывают артиллерией их ротацию и попытки переброски боевиков. Скорее всего, в ближайшем будущем ВСУ попытаются здесь предпринять наступательные действия", - сказал Рогов.

"Сейчас идет смена и обновление подразделений ВСУ на линии соприкосновения, потому что не хватает живой силы у противника для активных боевых действий на запорожском направлении", - пояснил Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления, в частности на запорожском направлении. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.