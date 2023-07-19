Власти Одессы сообщили о ночном ударе по порту

В одном из портов Одессы в результате ночного удара повреждены терминалы, резервуары и оборудование. Об этом заявил глава одесской администрации Олег Кипер, пишет РБК.

По его словам, взрывами также были повреждены два складских помещения, в одном из них пожарные все еще ликвидируют пожар на площади более 3 тыс. кв. м.

Украинское командование сообщило, что Россия нанесла удар по порту ракетами «Оникс» и Х-22, пишет РИА Новости.

«Попали в зерновой и масляный терминалы, повредили резервуары и оборудование для загрузки, начался пожар», - пояснили военные.

При этом российское Минобороны об ударах этой ночью пока не сообщало.

Российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины с 10 октября 2022 года. Они начались через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Целями атак являются объекты энергетики, связи и военного управления.