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На Украине офицерами смогут стать военные без образования

Присваивать офицерские звания солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) без военного образования разрешил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

На Украине офицерами смогут стать военные без образования
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В пояснительной записке к закону говорится о сложившейся парадоксальной ситуации, при которой человек, имеющий боевой опыт, не может претендовать на офицерскую должность.

Согласно документу, на офицерскую должность может рассчитывать солдат, который провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев и не имеет дисциплинарных взысканий.

В подписанном Зеленским законе также содержится повышение предельного возраста принятия офицеров на службу — верхнюю границу увеличили до 40 лет.

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