На Украине офицерами смогут стать военные без образования
Присваивать офицерские звания солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) без военного образования разрешил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
В пояснительной записке к закону говорится о сложившейся парадоксальной ситуации, при которой человек, имеющий боевой опыт, не может претендовать на офицерскую должность.
Согласно документу, на офицерскую должность может рассчитывать солдат, который провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев и не имеет дисциплинарных взысканий.
В подписанном Зеленским законе также содержится повышение предельного возраста принятия офицеров на службу — верхнюю границу увеличили до 40 лет.
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