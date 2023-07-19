На Украине офицерами смогут стать военные без образования

Присваивать офицерские звания солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) без военного образования разрешил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

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В пояснительной записке к закону говорится о сложившейся парадоксальной ситуации, при которой человек, имеющий боевой опыт, не может претендовать на офицерскую должность.

Согласно документу, на офицерскую должность может рассчитывать солдат, который провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев и не имеет дисциплинарных взысканий.