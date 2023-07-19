MWM назвал Т-90М главным претендентом на звание лучшего танка

После сообщений о значительных успехах танков Т-90М в ходе СВО англоязычное издание Military Watch Magazine решило выяснить, может ли эта машина претендовать на звание лучшего танка современности.

Т-90М поступил на вооружение российской армии в 2020 году, напоминает MWM. Изначально планировалось закупить несколько десятков таких машин, однако начавшаяся спецоперация привела к увеличению производства до более чем 1300 танков в год.

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Среди примечательных особенностей танка издание отмечает прочную броню, широкое использование современной динамической защиты "Реликт", передовые средства управления огнем и тепловизионный прицел, а также отдельный тепловизор и цифровой дисплей для командира.

Обновление орудия и автомата заряжания позволило включить в арсенал танка более длинные бронебойные подкалиберные снаряды, а значит огневая мощь танка также повысилась по сравнению с предшественниками. За счет новой защиты карусели автомата заряжания танка также значительно повысилась живучесть Т-90М.

Неоспоримыми преимуществами российского танка также являются его малые габариты и масса. По обоим параметрам Т-90М как минимум на треть меньше западных аналогов, которые весят по 70-80 тонн. Небольшие размеры также делают танк более сложной целью и позволяют ему использовать построенные для гражданского транспорта мосты, что доступно далеко не всем западным танкам. Еще одним преимуществом Т-90М по сравнению с танками НАТО MWM называет наличие автомата заряжания, который обеспечивает танку более высокую скорострельность и позволяет сократить экипаж до трех человек.

Достойным конкурентом Т-90М издание считает лишь современный южнокорейский танк K2 Black Panther. Military Watch напоминает, что этот танк был разработан на основе корейского опыта эксплуатации российских танков Т-80У и Т-80УК, приобретенных страной в 1990-х. Поэтому K2, как и отечественные танки, оснащен автоматом заряжания, может преодолевать водные преграды по дну, приспособлен для использования гражданских дорог и мостов, требует минимального обслуживания и т.д. Однако стоимость корейского танка в 3-4 раза превышает стоимость Т-90М, в то время как темпы его производства в настоящий момент гораздо ниже.

В конечном счете то, какой танк является лучшим, во многом зависит от поставленной перед ним задачи, пишет MWM. Так, к примеру, модернизированные Т-55 до сих пор успешно используются в ряде стран для борьбы с повстанческими группировками, а северокорейские Pokpung и китайский Type 15 считаются лучшими для ведения боевых действий в гористой местности.