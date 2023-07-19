В Херсонской области сообщили о ликвидации солдат ВСУ при попытке взять Антоновский мост

Российская артиллерия ночью 19 июля уничтожила более 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

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По его словам, военнослужащие группировки «Днепр» оперативно отреагировали на маневры противника, разведка своевременно узнала о планах ВСУ, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары.

16 июля временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины в боях с российскими войсками у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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