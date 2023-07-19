Военная хроника заявила об экономии снарядов ЗРК со стороны ВСУ при ударах ВС России

Военная хроника заявила, что удары ВС России по военной инфраструктуре Одессы и Николаеву показали, что ВСУ современные ЗРК стараются беречь, а боекомплект к ним старательно экономят.

Отмечается, что удар России 18 июля был не такой масштабный по сравнению с предыдущими огневыми налётами.

«Ракеты и дроны, применённые в ночь с 18 на 19 июля, — это лишь оперативный резерв, который российские войска смогли задействовать немедленно. То есть это то, что было уже развёрнуто и готово к бою. Что будет с военными объектами ВСУ, если будет применено вдвое или втрое больше ракет и дронов, можно только догадываться», — говорится в заявлении.

При этом подчёркивается, что разведка Запада не помогла ВСУ предотвратить атаки, а ответ украинцев показал, что они экономят имеющиеся у них средства отражения подобных ударов.

«Зарубежные комплексы ПВО IRIS-T и другое западное вооружение при ракетном ударе по Одессе не применялись. Это говорит о том, что современные ЗРК стараются беречь, а боекомплект к ним старательно экономят», — отмечается в сообщении.

Также Военная хроника подчеркнула, что прошедшие удары показали, что за «медийный акционизм и терроризм в адрес российских инфраструктурных объектов» ВСУ всегда будут получать только военный ответ.