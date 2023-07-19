Великобритания решила обновить ядерные боеголовки
Великобритания намерена заменить подводные лодки типа Vanguard на новые субмарины и обновить свои ядерные боеголовки. Об этом говорится в опубликованном плане развития Вооруженных сил страны на ближайшие годы, пишет ТАСС.
В документе отмечается, что Vanguard будут заменены на четыре новые субмарины типа Dreadnought.
«Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации [подлодок] типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки. И подлодки типа Dreadnought, и заменяемые боеголовки разрабатываются и создаются в Великобритании», - говорится в плане.
При этом в нем также указано, что силы ядерного сдерживания «занимают центральное место» в оборонной стратегии страны и на них выделено дополнительно £3 млрд ($3,9 млрд) на ближайшие два года и еще £6 млрд ($7,8 млрд) на последующие три года.
Также в плане развития ВС Великобритании Россия названа «самой большой угрозой европейской безопасности», и отмечается, что украинский конфликт служит для «извлечения уроков» и модернизации британского оружия. В частности, специалисты работают над укреплением бронезащиты танков Challenger 2, «от особых российских угроз».
На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны начали активно поставлять Киеву оружие и обучать украинских военных на своей территории. Так, Лондон передал Киеву танки Challenger 2. Министр обороны Украины Алексей Резников показывал видео их тест-драйва.