Великобритания решила обновить ядерные боеголовки

Великобритания намерена заменить подводные лодки типа Vanguard на новые субмарины и обновить свои ядерные боеголовки. Об этом говорится в опубликованном плане развития Вооруженных сил страны на ближайшие годы, пишет ТАСС.

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В документе отмечается, что Vanguard будут заменены на четыре новые субмарины типа Dreadnought.

«Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации [подлодок] типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки. И подлодки типа Dreadnought, и заменяемые боеголовки разрабатываются и создаются в Великобритании», - говорится в плане.

При этом в нем также указано, что силы ядерного сдерживания «занимают центральное место» в оборонной стратегии страны и на них выделено дополнительно £3 млрд ($3,9 млрд) на ближайшие два года и еще £6 млрд ($7,8 млрд) на последующие три года.

Также в плане развития ВС Великобритании Россия названа «самой большой угрозой европейской безопасности», и отмечается, что украинский конфликт служит для «извлечения уроков» и модернизации британского оружия. В частности, специалисты работают над укреплением бронезащиты танков Challenger 2, «от особых российских угроз».