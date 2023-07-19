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Марочко заявил, что ВС России усилили удары по ВСУ на Краснолиманском направлении

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия усилила удары по Вооружённым силам Украины на Краснолиманском направлении.

Марочко: Армия России атакует на Краснолиманском направлении
© РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

«За истёкшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли», — констатировал собеседник агентства.

По словам Марочко, ВС России ведут огонь по ВСУ при помощи армейской авиации и артиллерии.

Ранее стало известно, что в течение прошедших суток российские войска отразили 18 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях.