Марочко заявил, что ВС России усилили удары по ВСУ на Краснолиманском направлении
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия усилила удары по Вооружённым силам Украины на Краснолиманском направлении.
Об этом он сказал РИА Новости.
«За истёкшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли», — констатировал собеседник агентства.
По словам Марочко, ВС России ведут огонь по ВСУ при помощи армейской авиации и артиллерии.
Ранее стало известно, что в течение прошедших суток российские войска отразили 18 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях.