Спецоперация на Украине 19 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 июля 2023 года.

Двое жителей ДНР погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

Как минимум два человека погибли после атаки со стороны украинской армии по городам Донецкой народной республики, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, еще семь человек получили различные травмы. Среди них есть 17-летний молодой человек. В результате обстрела повреждены девять жилых домов, две школы, больница и гражданские объекты.

За минувшие сутки территория ДНР 93 раза подвергалась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, которая выпустила более 490 боеприпасов из реактивной системы залпового огня, в том числе это ракеты производства.

ВС РФ наносят массированные удары по объектам ВСУ в Одессе

Российские военные совершают комбинированную атаку по целям армии Украины в Одессе, сообщает news.ru.

Серия мощных взрывов фиксируется на протяжении часа. Воздушно-космические силы России запустили сверхзвуковую крылатую ракету большой дальности Х-22.

Также удары по инфраструктуре Украины наносятся с помощью ракет «Калибр» и снарядов «Шахид».

На Сахалине запустили производство дронов-камикадзе для СВО

На Сахалине создано конструкторское бюро 65, сообщает ТАСС.

Оно будет работать на базе Центра беспилотных технологий. Организация будет заниматься разработкой и производством дронов-камикадзе и других беспилотных летательных аппаратов для нужд специальной военной операции.

Как заявил собеседник агентства, до сих пор дроны «производились на коленке, в гаражах». Сейчас в выделенном помещении будет осуществляться полноценное производство. Там есть станки, 3D-принтеры и другое оборудование.