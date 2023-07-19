В США сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов

В небе над Сирией произошел инцидент с опасным сближением американского МС-12 с российским истребителем Су-35. Об этом Вашингтоне.

США обвинили российского пилота в том, что он 16 июля подлетел очень близко к американскому самолету, вынудив его пройти через турбулентный след.

«Перехват помешал американскому экипажу безопасно управлять своим МС-12», — говорится в сообщении.