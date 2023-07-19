Российские бойцы ликвидировали место дислокации ВСУ под Артемовском

Артиллеристы Южной группировки российских войск вместе с подразделениями воздушной разведки атаковали украинские позиции на Артемовском направлении, ликвидировав места дислокации самоходной артиллерийской батареи и резервов 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости .

Рассказывая об обстановке на упомянутом направлении, боец группы войск заявил, что в ходе артналета удалось уничтожить две единицы МТЛБ, четыре грузовых автомобиля, три пикапа, до 25 человек личного состава и склад.