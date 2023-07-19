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Британский советник допустил гражданскую войну на Украине еще в 2001 году

Советник по внешнеполитическим вопросам британского правительства Роджер Лиддл еще в 2001 году допустил вероятность начала гражданской войны на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на конфиденциальные служебные записки чиновника, передает РИА Новости.

Британский советник допустил гражданскую войну на Украине еще в 2001 году
© globallookpress.com

«Крах Украины... в наихудшем случае... может привести к вмешательству России на Украине и гражданской войне, развязанной западными украинцами, которые будут яростно сопротивляться эрозии с трудом завоеванной независимости страны», — писал Лиддл.

По его мнению, укрепление украинской демократии и экономики позволит противостоять «любому возрождению российского империализма».

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