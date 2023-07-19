Британский советник допустил гражданскую войну на Украине еще в 2001 году

Советник по внешнеполитическим вопросам британского правительства Роджер Лиддл еще в 2001 году допустил вероятность начала гражданской войны на Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на конфиденциальные служебные записки чиновника, передает РИА Новости.