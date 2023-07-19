Аналитик рассказал о последствиях провала контрнаступления ВСУ для Запада

Киеву и Западу придется пойти на территориальные уступки Москве в том случае, если контрнаступление Вооруженных сил Украины окажется провальным и не оправдает ожиданий, уверен эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. Об этом сообщается в материале The Daily Telegraph.

По словам эксперта, что если украинским власти не установят контроль над большей частью территорий к будущей зиме, то страны Запада станут призывать Киев идти на уступки с Россией.

Как отметил Кларк, усталость от боевых действий станет ощущаться, при этом международные запасы техники начнут иссякать.

Контрнаступление оказалось невероятно тяжелым для Вооруженных сил Украины на фоне того, что Запад до сих пор не передал им около половины обещанной военной техники, уточнил аналитик.

Еще сказалась погодная ситуация и приближающееся похолодание.

«Зимние морозы снижают возможность вести интенсивные бои. Это лишь даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны», — предупредил Кларк.