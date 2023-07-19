Глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья.

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"На Запорожье громко!", - говорится в сообщении Рогова в Telegram-канале.

В самом областном центре тихо, уточнил Рогов. На текущий момент подробностей не привозится. Ранее взрывы прозвучали в Одессе и в Днепропетровской области. Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.