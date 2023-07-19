После обстрела Токмака в запорожских Пологах возникли проблемы со светом

После обстрела Токмака в Запорожской области со стороны войск Украины отмечаются проблемы с сотовой связью и электроснабжением в городе Пологи, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

В ночь на 18 июля войска Украины обстреляли Пологи, вечером того же дня был открыт огонь по соседнему Токмаку. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. При этом из шести ракет система противовоздушной обороны сбила четыре, а две попали в телевышку.