Стало известно, где упали ракеты Северной Кореи

Баллистические ракеты, которые, предположительно, выпустила КНДР, судя по всему, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники в японском правительстве.

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«Снаряды, похоже, упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны страны», — говорится в публикации.

До этого береговая охрана Японии сообщила о предположительном запуске баллистической ракеты КНДР.

Накануне заместитель главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея призывает США отказаться от конфронтации с Пхеньяном.

По ее словам, пока Вашингтон придерживается подобной политики, республика будет заниматься созданием «самой мощной» системы ядерного сдерживания.

Она также добавила, что в ответ на усилия США по повышению своих стратегических активов на Корейском полуострове, КНДР будет действовать еще более «несдержанно и масштабно». Ким Ё Чжон подчеркнула, что ни у кого нет оснований возражать против ракетных испытаний Северной Кореи.