Госдеп прокомментировал отправку авианосца в Ормузский пролив

Отправка на Ближний Восток дополнительных авианосца и истребителей не означает подготовку к войне с Ираном. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

По его словам, США увеличивает свое присутствие на Ближнем Востоке с целью повышения «возможностей по мониторингу Ормузского пролива и прилегающей акватории в свете сохраняющихся угроз». Данные действия проводятся в «координации с партнерами и союзниками» Соединенных Штатов, отметил он.

«Нет. Мы призываем Иран немедленно прекратить дестабилизирующие действия, которые угрожают свободной торговле по этому критически важному морскому пути, по которому проходит примерно 20% мировых поставок нефти», — ответил Миллер на вопрос, означает ли отправка на Ближний Восток авианосца и истребителей подготовку к войне с республикой.