Пентагон сравнил уровень боевой авиации России и Украины

Доведение военных возможностей Украины в воздухе до уровня России потребовало бы годы финансовых вложений и обучения пилотов. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает РИА Новости.

Он напомнил, что десять истребителей F-16 стоят два миллиарда долларов, а у авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России — сотни истребителей четвертого и пятого поколения.

«Если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», — сказал военачальник.

Милли объяснил, что исходя из вышеуказанного, Вашингтон сосредоточивает свои усилия на обеспечении Украины возможностями противовоздушной обороны (ПВО).