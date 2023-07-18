Т-72 получил дополнительную броню

Российские танки Т-72 после модeрнизации до уровня Т-72Б3М впервые стали получать динамическую зaщиту кормовой части, следует из опубликованного видео «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в Ростех). Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил, что эти усовершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя. Ранее кормовая часть росcийских танков, где толщина основной брони составляет всего несколько деcятков миллиметров, могла прикрываться только противокyмулятивными решетчатыми экранами.

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Сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции, — сообщил Потапов.

Как заявил агентству главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, в рамках СВО, применяются большое число разнообразных противотанковых средств высокой эффективности, в том числе и дроны, способные атаковать с кормы. Кроме того, во время маневров, танкам приходиться часто открывать эту часть корпуса для атаки.

Для повышения защищенности танков сегодня их защита должна быть всеракурсной. Старая концепция, предполагавшая, что танк будет встречать противника только самым защищенным местом, то есть лбом, сегодня уже не работает, — отметил эксперт.