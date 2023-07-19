Пиротехники МЧС очистили от боеприпасов более 890 га в новых российских регионах

Пиротехники МЧС РФ очистили от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах, обезвредив свыше 90 тыс. боеприпасов, сообщил глава ведомства Александр Куренков, передает ТАСС.

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По словам министра, особое внимание специалисты обращали на земли сельхозназначения, а также территории вокруг объектов энергетики и жизнеобеспечения населения.

Кроме того, рассказал Куренков, автомобильные колонны МЧС России доставили жителям новых регионов более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи. Он отметил, что спасатели помогают жителям новых регионов решать бытовые вопросы и оказывают медицинскую помощь.

Несколькими днями ранее в МЧС сообщили, что только за сутки в Луганской народной республике (ЛНР) саперы обнаружили и обезвредили больше 50 взрывоопасных предметов.

4 июля стало известно, что саперы Росгвардии уничтожили на полигоне более 50 взрывоопасных предметов, которые во время выполнения служебно-боевых задач были обнаружены на территории ЛНР.