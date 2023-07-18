Cолдат США дезертировал из Южной Кореи в КНДР

Солдат Вооруженных сил (ВС) США пересек границу с Северной Кореей из демилитаризованной зоны с криком «ха-ха-ха». Об этом написали в издании The Mirror со ссылкой на туриста, путешествующего на нейтральной территории.

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«Этот человек издает громкое „ха-ха-ха“ и просто бежит между некоторыми зданиями. Сначала я подумал, что это плохая шутка, однако когда он не вернулся, я понял, что это не шутка», — заявил турист.

В материале указали на то, что инцидент привел к усилению напряженности между США и КНДР. При этом американские военные оперативно отреагировали на выходку мужчины.