Испания анонсировала отправку Украине четырех танков Leopard

Испания на следующей неделе отправит Украине четыре боевых танка Leopard 2A4. Поставки Маргарита Роблес.

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Помимо прочего, Киев получит десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и карет скорой помощи. Роблес также объявила об отправке в течение лета нового груза с легким вооружением и боеприпасами тяжелого калибра.

В начале июля премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид передаст Киеву еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры. Он также рассказал, что Испания собирается отправить портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.