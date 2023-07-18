Над секретной российской воинской частью заметили беспилотник

Над секретной воинской частью, защищающей Калининградскую область от нападения с моря, заметили беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, вечером 17 июля неопознанный дрон заметил прапорщик береговой обороны. Летательный аппарат провисел над военным объектом около 10 минут, после чего направился в сторону Балтийского моря.

Как пишет канал, информация о произошедшем была передана в правоохранительные органы. Сейчас полицейские устанавливают, где и кем был запущен беспилотник.