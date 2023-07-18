Минобороны России передали партию Т-90М и Т-72Б3М

«УВЗ существенно нарастил темпы производства за последний год и сейчас поставил очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированные Т-72Б3М в российские войска. При этом такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО», — говорится в сообщении.