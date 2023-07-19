Минобороны: ВС России овладели железнодорожной станцией Молчаново

Минобороны России заявило, что российские военные продолжили наступать на Купянском направлении и взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области. Об этом говорится в сводке ведомства.

«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что ВС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Песчаного в Харьковской области.

Кроме того, по информации военного ведомства, средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе Кутьковки в данном регионе Украины.