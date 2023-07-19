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Минобороны заявило, что ВС РФ взяли под контроль ж/д станцию в Харьковской области

Минобороны России заявило, что российские военные продолжили наступать на Купянском направлении и взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области. Об этом говорится в сводке ведомства.

Минобороны: ВС России овладели железнодорожной станцией Молчаново
© РИА Новости

«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что ВС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Песчаного в Харьковской области.

Кроме того, по информации военного ведомства, средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе Кутьковки в данном регионе Украины.

Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВСУ в Одессе

Также Минобороны РФ сообщило, что ночью российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам украинской армии в районе Одессы и по по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.

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