Минобороны: Кеннеди-младший жестко раскритиковал военно-биологическую деятельность США

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов обратил внимание, что Роберт Кеннеди-младший, выдвинувший свою кандидатуру на выборах президента США, жестко раскритиковал военно-биологическую деятельность американского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал рассказал со ссылкой на Кеннеди-младшего, что имевшиеся в США наработки биологического оружия не были уничтожены, хотя 37-й президент Ричард Никсон и объявил о прекращении программы по созданию такого оружия в 1969 году.

«С целью вывести из-под удара американское военное ведомство вся имеющаяся информация и материалы были переданы в Национальный институт здравоохранения», - заявил Кириллов.

По его словам, Кеннеди-младший особо отмечал роль ЦРУ в операциях, связанных с биологическим оружием, и говорил о вывозе в США ученых из Японии и нацисткой Германии. Военный подчеркнул, что в мире лишь японские ученые имеют опыт применения биологического оружия.

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, антивакцинный активист и юрист-эколог Роберт Ф. Кеннеди-младший в апреле объявил о решении бороться за выдвижение на выборах-2024 от демократов.