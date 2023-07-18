Группа украинских военных сдалась в плен на Запорожском участке фронта

Он пояснил, что украинским военным обеспечили безопасность при переходе линии боевого соприкосновения, и все прошло успешно.

15 июля российский боец с позывным Тапок пленил трех украинских солдат под Кременной. Пехотинец подносил боевой комплект товарищам и в темноте случайно попал в опорник с противником. Находчивый боец объявил на украинском языке, что нужно бежать из-за готовящегося штурма. Украинские солдаты поверили ему и покинули опорник. Затем Тапок велел военным лечь н землю и отбросить оружие. Герой взял в плен троих украинских военнослужащих, за что получил орден Мужества.