Мишустин сообщил, что РФ существенно нарастила производство военной техники и вооружения

Российские предприятия за последний год существенно увеличили выпуск вооружения, военной техники, учтя при этом опыт специальной военной операции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

"За период действия координационного совета (создан в октябре прошлого года - прим. ТАСС) существенно расширены объемы выпуска по всем позициям. С учетом дополнительных потребностей министерства обороны налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов. Расширяются мощности по новым изделиям на основе опыта самой специальной военной операции", - указал он.

Как пояснил глава кабмина, среди них - "особо востребованное вооружение и военная техника, а также средства радиоэлектронной борьбы, технической связи, навигационное оборудование".

"Идет насыщение компонентной базы, в том числе в рамках процессов импортозамещения в микроэлектронике", - перечислил другие направления он.

Мишустин обратил внимание, что представители рабочих групп совета постоянно лично посещают производственные площадки. Это, по его словам, позволяет быстро определять дополнительные решения.

Он также напомнил, что сейчас корректируются технологические цепочки, чтобы лучше гарантировать непрерывность в поставках отдельных комплектующих, принимаются меры для снижения дебиторской задолженности предприятий, что поможет им более активно заниматься операционной деятельностью.