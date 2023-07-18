Мишустин сообщил об увеличении поставок истребителей пятого поколения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения. Об этом он заявил в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ.

Он отметил, что основная функция совета — контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа с соблюдением поставленных сроков. Глава кабмина рассказал, что в конце июня авиастроители передали Минобороны очередную партию новых самолетов Су-35С.

«Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сказал Мишустин.

Кроме того, сообщил премьер-министр, Уралвагонзавод отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Ранее американский военный портал 19FortyFive назвал прорывом производство истребителей пятого поколения Су-57 в России.