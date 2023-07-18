В ЕС рассказали о планах тренировать украинских военных на Украине

Европейский союз (ЕС) планирует в будущем тренировать украинских военных не на своей территории, а на территории Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом) со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

© Lenta.ru

Отмечается, что ЕС также работает над возобновлением в республике своей миссии, приостановленной после начала вооруженного конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил сроки подготовки Североатлантическим альянсом украинских пилотов для американских истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, они могут приступить к учебе до конца лета.