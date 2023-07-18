Бойцы Северного флота отразили "нападение" диверсантов в Арктике
Военнослужащие Северного флота провели учение по уничтожению диверсионной разведывательной группы условного противника на архипелаге Новосибирские острова. Тренировка показала высокую мобильность и готовность подразделений выполнить поставленные задачи.
По легенде учений, на один из островов архипелага Новосибирские острова высадилась диверсионная разведывательная группа условного противника, сообщает пресс-служба Северного флота. Она использовала плавательное средство.
Военнослужащих тактической группы Северного флота подняли по тревоге. Для обеспечения скрытности перемещения сил, используя особенности рельефа местности, бойцы выдвинулись в данный район на транспорте повышенной проходимости. Для разведки позиций "неприятеля" использовали беспилотник.
В зоне условной высадки военнослужащие стреляли по мишеням, имитирующим живую силу противника, из автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. Диверсионную группу уничтожили.