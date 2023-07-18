Украинский генерал Сырский пожаловался на ход контрнаступления

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в интервью «Би-би-си» заявил, что контрнаступление идет не так быстро, как планировалось.

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По его словам, на востоке и на юге территория заполнена минами и оборонительными заграждениями, а у войск РФ много опорных пунктов.

«Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов, но на самом деле это фактически невозможно… Наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы»,— сказал Сырский.

При этом генерал добавил, что у украинских войск остается преимущество перед российской армией, и это единство военного руководства и доверие бойцов друг к другу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.