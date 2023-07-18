Мишустин заявил об увеличении выпуска танков на "Уралвагонзаводе" втрое

"Уралвагонзавод" поставил плановую партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. "За последний год предприятие набрало хороший темп, нарастило производство более чем в три раза", - отметил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Премьер-министр сообщил, что сейчас завершается корректировка технологических цепочек для повышения гарантий непрерывности в поставках отдельных комплектующих. Он призвал в ближайшее время завершить перераспределение загрузки между организациями оборонно-промышленного комплекса, увеличить их производственные мощности, расширить возможности кооперации. И требуется дополнительно помочь им кадрами, как техническим персоналом, так и профильными специалистами, добавил Михаил Мишустин.