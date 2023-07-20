Рогов сообщил об авиаударах по живой силе и технике ВСУ на Ореховском направлении

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российская авиация нанесла удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

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По информации Рогова, нанесены мощные авиаудары по скоплению штурмовых отрядов и техники противники на Ореховском направлении. Тем самым ослаблены наступательные возможности ВСУ в районе Работино.

Рогов сообщил, что российские войска накрывают врага встречным шквальным огнем и не дают ему близко подойти к первой линии обороны. Ранее Рогов заявил, что ВСУ попытались сменить тактику контрнаступления в Запорожской области. По его словам, ВСУ атакуют небольшими группами на внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь "вгрызаться" в первую линию российской обороны.