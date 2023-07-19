Совфед продлил на 5 лет срок пребывания военнослужащих в резерве

Совет Федерации принял законопроект об увеличении на пять лет срока пребывания военнослужащих в резерве, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предельный возраст резервистов, относящихся к первому разряду, будет повышен с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.

Законопроект, который вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» был внесен в Государственную думу группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Ранее Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект об увеличении на 5 лет срока пребывания в резерве солдат и офицеров.

До этого Государственная дума поддержала поправки о праве высших офицеров.