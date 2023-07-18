Немецкий предприниматель рассказал о провалах НАТО на Украине

Североатлантический альянс беспомощен в противостоянии с Россией. Об этом написал на своей странице в Twitter немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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»НАТО во главе с США беззуба. Великолепна в информационных войнах, но ужасна в настоящем сражении с равными соперниками», — выразил мнение бизнесмен.

По его словам, обучение украинских военнослужащих инструкторами НАТО не дало положительных результатов, военные расходы организации достигли $1,2 трлн, но даже в таких условиях в течение года у Альянса закончились боеприпасы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.