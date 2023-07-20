Российские войска ликвидировали две разведгруппы ВСУ

Подразделения российской группировки «Восток» ликвидировали две разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в беседе с ТАСС.

По его словам, на запорожском направлении мотострелковыми подразделениями были уничтожены разведгруппа и две группы пехоты ВСУ. Также в этом районе в ходе контрбатарейной борьбы российская армия уничтожила минометный расчет и две буксируемые гаубицы в Новоселке и Степногорске.

Кроме того, средствами воздушной разведки вскрыто выдвижение групп пехоты ВСУ при поддержке БМП и танков в направлении Работино.