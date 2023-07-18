Российские войска отразили две атаки ВСУ на одном из направлений

Российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские подразделения попытались перейти в наступление в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской народной республики. Огневое воздействие на них оказали военнослужащие группировки войск «Центр».

Помимо этого, на указанном направлении были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.