Марочко: Киев стягивает резервы на Купянском направлении
Киев спешно стягивает дополнительные силы и технику в Купянск в Харьковской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, отмечено прибытие в Купянск дополнительных сил и средств противника для стабилизации ситуации на данном направлении, прибыли не только опытные подразделения, но и мобилизованные граждане Украины, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора – в глубину.