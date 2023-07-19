Марочко: Киев стягивает резервы на Купянском направлении

Киев спешно стягивает дополнительные силы и технику в Купянск в Харьковской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, отмечено прибытие в Купянск дополнительных сил и средств противника для стабилизации ситуации на данном направлении, прибыли не только опытные подразделения, но и мобилизованные граждане Украины, передает РИА «Новости».