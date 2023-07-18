Взрыв мины лишил украинский танк БМ "Булат" половины ходовой части

Наряду с тяжелой техникой западного производства вооруженные формирования киевского режима задействуют на линии боевого соприкосновения модернизированные основные боевые танки БМ "Булат".

© Российская Газета

Судя по появляющимся в социальных сетях фотографиям, эта продукция из Харькова, как и раньше, демонстрирует ущербность своей конструкции. Боевики ВСУ критиковали данное изделие за очень слабую для значительно возросшей массы танка ходовую часть.

Как видно на фотографии, взрыв одной мины с левой стороны разорвал гусеничную ленту и сильно повредил опорные катки сравнительно малого диаметра, прозванные за свою хлипкость "тарелочками". Они увязли в земле, в результате эвакуация превратилась в трудновыполнимую задачу.

К тому же ударная волна полностью снесла надгусеничную полку и бортовой экран, усиленный динамической защитой "Нож". Последний тоже плохо зарекомендовал себя. Всякий раз, когда он срабатывал, "Булат" получал серьезные повреждения. Не исключено, что и в этот раз "реактивная броня" сама помогла добить танк.