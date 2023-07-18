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Минобороны РФ: ВС нанесли групповой удар по объектам, где готовились теракты

ВС РФ в рамках операции "Возмездие" нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ заявило об «ударе возмездия» по Одессе и Николаеву
© ТАСС

В ведомстве уточнили, что также удары нанесены по местам изготовления катеров в районе Одессы. Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

Все намеченные цели поражены. После ударов по объектам в Одессе и Николаеве зафиксированы пожары и детонация.

Напомним, 17 июля в результате атаки двух украинских надводных беспилотников, было повреждено дорожное полотно Крымского моста. В результате ЧП погибло два человека, еще один пострадал. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

Путин анонсировал ответ на атаку на Крымский мост

На совещании по поводу случившегося президент РФ Владимир Путин пригрозил украинской стороне ответом. О поручил Минобороны подготовить соответствующие предложения.

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