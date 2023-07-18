Минобороны РФ заявило об «ударе возмездия» по Одессе и Николаеву

ВС РФ в рамках операции "Возмездие" нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также удары нанесены по местам изготовления катеров в районе Одессы. Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

Все намеченные цели поражены. После ударов по объектам в Одессе и Николаеве зафиксированы пожары и детонация.

Напомним, 17 июля в результате атаки двух украинских надводных беспилотников, было повреждено дорожное полотно Крымского моста. В результате ЧП погибло два человека, еще один пострадал. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.