Минобороны РФ заявило об «ударе возмездия» по Одессе и Николаеву

Минобороны РФ: ВС нанесли групповой удар по объектам, где готовились теракты
ВС РФ в рамках операции "Возмездие" нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что также удары нанесены по местам изготовления катеров в районе Одессы. Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
Все намеченные цели поражены. После ударов по объектам в Одессе и Николаеве зафиксированы пожары и детонация.
Напомним, 17 июля в результате атаки двух украинских надводных беспилотников, было повреждено дорожное полотно Крымского моста. В результате ЧП погибло два человека, еще один пострадал. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.
На совещании по поводу случившегося президент РФ Владимир Путин пригрозил украинской стороне ответом. О поручил Минобороны подготовить соответствующие предложения.